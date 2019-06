In campo per solidarietà, lunedì al Garilli le finali del torneo interforze

“Insieme nella diversita’ per raggiungere obiettivi comuni”

Lunedì 10 giugno 2019, si svolgeranno presso lo stadio comunale “Leonardo Garilli” di Piacenza le finali del torneo di calcio interforze “Insieme nella diversità per raggiungere obiettivi comuni”, evento benefico a favore della cooperativa sociale “Assofa” di Piacenza, organizzato dal 2° Reggimento Genio Pontieri.

Il torneo, patrocinato dal Comune di Piacenza, che ha avuto inizio il 7 maggio scorso, ha visto confrontarsi sul campo del Centro sportivo “Biffi” di San Rocco al Porto otto squadre: per l’Esercito il 2° Reggimento Genio Pontieri, il Polo Nazionale Rifornimenti e il Polo Mantenimento Pesante Nord, i Carabinieri, la Polizia Penitenziaria, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco e gli amici di Antonio.

Le partite avranno inizio alle ore 17 con la finale per il terzo posto tra i Vigili del Fuoco e gli amici di Antonio, e a seguire la finalissima tra il 2° Reggimento Genio Pontieri e la Polizia Penitenziaria.

Un contributo è già stato versato dai partecipanti e chi vorrà assistere alle partite potrà farlo a ingresso libero e con la possibilità di fare una donazione volontaria che verrà sempre devoluta alla “Assofa”, una realtà che assiste e ospita disabili del territorio piacentino, fornendo loro gli strumenti e le occasioni per essere protagonisti della loro vita e integrarsi al meglio con gli altri.

In particolare tutto il ricavato dell’attività confluirà nel progetto gia’ in itinere per l’acquisto di un automezzo abilitato al trasporto disabili.

Al termine vi sarà la premiazione con la consegna dei trofei e delle targhe ricordo ai partecipanti.

A completamento dell’iniziativa, in occasione della serata musicale organizzata il 15 giugno presso la Caserma “Ten. F. Nicolai”, sede del 2° Pontieri, in ricorrenza della Battaglia del Solstizio della Prima Guerra Mondiale, ci sarà la consegna di tutte le somme raccolte ad un rappresentante della cooperativa “Assofa” .