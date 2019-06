Cappucciati (Lega) “Presto a Piacenza un cimitero per gli animali”

Realizzare anche a Piacenza un cimitero per gli animali. Lo propone la consigliera della Lega Lorella Cappucciati, in una nota inviata in redazione.

Cappucciati ricorda di aver presentato un’interrogazione dedicata proprio a questo tema e che verrà presto discussa in consiglio comunale. “Si stima siano almeno 60 milioni i pet in Italia – secondi in Europa per animali domestici, con una presenza nel 52% delle abitazioni italiane – ormai membri a tutti gli effetti delle nostre famiglie” – dice la consigliera.

“Fanno parte di nuclei familiari tendenzialmente più numerosi rispetto alla media nazionale ma gli animali da compagnia sono in crescita anche nelle famiglie con un solo componente. E’ sempre più indiscutibile il ruolo sociale degli animali d’affezione in Italia e la conseguente importanza del loro riconoscimento in società”.

“Per questo, date anche le continue richieste da parte dei cittadini, lo scorso 17 febbraio ho presentato un’interrogazione scritta in merito alla creazione di un cimitero per gli animali che verrà presto calendarizzata in Aula incontrando il parere favorevole dell’amministrazione”.

“L’interrogazione da me presentata – conclude Lorella Cappucciati – riporta al suo interno esempi di istituzioni che hanno conseguito questo luogo: gli animali hanno pari dignità degli uomini e diventano sin da subito parte integrante della nostra famiglia, tenendo spesso compagnia anche a persone che rimangono sole e, magari soprattutto quest’ultime, vorrebbero dare una degna sepoltura al proprio amico a quattro zampe”.