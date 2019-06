I carabinieri sequestrano 380 piantine e 5 kg di “maria”: 4 arresti

I carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno arrestato quattro persone con l’accusa di coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state sequestrate 380 piante di marijuana in vasi di altezza media 30-50 cm, 74 semi e 5.200 grammi di marijuana pronta allo spaccio.

Due di questi, un 61enne ed un 52enne entrambi residenti in provincia di Piacenza, erano stati fermati a bordo della loro autovettura per un controllo. Con sorpresa i militari durante la perquisizione del veicolo hanno rinvenuto circa 530 infiorescenze di marijuana.

Recatisi presso le abitazioni dei due, dove dinanzi ad una di queste vi erano ad aspettarli i complici, fermati anch’essi, i carabinieri hanno scoperto una serra di piantine di marijuana.

Era posta nello scantinato, ed il “box-serra” era attrezzato con tutta la necessaria strumentazione per la crescita della marijuana.

Vi erano apposite lampade per la stimolazione della fioritura, estrattori per il ricircolo dell’aria con relativi filtri di assorbimento degli odori, temporizzatori per regolare la determinazione della temperatura e dell’umidità.

Non mancavano poi gli specifici fertilizzanti solitamente utilizzati per stimolare e favorire la produzione. La sorpresa è stata poi che anche presso l’abitazione del complice 44enne, vi era un’altra serra di coltivazione di marijuana, sempre attrezzata di tutto punto e addirittura più grande della prima.

Erano tre stanze dell’immobile adibite a coltivazione, con 27 lampade e relativi trasformatori ed un sofisticato impianto di aspirazione con vortice ad aria forzata munito di filtro a carboni attivi.

Tutti e quattro sono stati arrestati e condotti al carcere di Piacenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.