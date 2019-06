Caruso in carcere si avvale della facoltà di non rispondere. Dimissioni entro lunedì

Interrogatorio di garanzia al carcere delle Novate a Piacenza per Giuseppe Caruso, presidente del consiglio comunale, arrestato martedì 25 giugno con nell’ambito di una maxi operazione della polizia in diverse province emiliane.

L’accusa è di associazione mafiosa, truffa aggravata, estorsione in concorso e corruzione. I fatti contestati risalirebbero al 2015, quando Caruso non aveva incarichi pubblici, e si sarebbero tenuti al di fuori della provincia di Piacenza. Durante l’interrogatorio di garanzia Caruso si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sulla questione delle sue dimissioni da presidente del consiglio comunale, sollecitate da più forze politiche, sono attese comunicazioni entro la giornata di lunedì, quando il parlamentino di Palazzo Mercanti dovrebbe riunirsi nuovamente.