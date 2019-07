Caso Caruso, Fratelli d’Italia: “Rinunciamo alla presidenza del Consiglio”

Fratelli d’Italia rinuncia alla presidenza del consiglio comunale di Piacenza.

In vista della seduta di lunedì, chiamata ad eleggere a Palazzo Mercanti il successore di Giuseppe Caruso – arrestato a seguito dell’indagine sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta – il capogruppo di Fd’I Giancarlo Migli ha diffuso la seguente nota:

“Fratelli d’Italia ha detto da subito e chiaramente alle forze politiche di centrodestra che rinunciava alla Presidenza del consiglio comunale, non certo per timore delle illazioni e degli accostamenti ignobili che solo per mera speculazione politica vengono diffuse ad arte, ma per lasciare libero il campo ad ogni e qualsiasi soluzione prospettata. Detta posizione, ribadita con estrema chiarezza dall’on. Foti nella riunione dei partiti con il Sindaco e la Giunta, non è mutata – ne potrà mutare – neppure in caso di unanime richiesta di tutti i consiglieri della maggioranza volta a riservare ad un nostro rappresentante la Presidenza”.

Una posizione di esclusiva generosità istituzionale atteso che il tentativo di coinvolgere Fratelli d’Italia in una dolorosa vicenda, per altro sviluppatasi al di fuori di ogni contesto politico e amministrativo, troverà nelle sedi competenti adeguata risposta. Ciò detto precisiamo ai denigratori professionali che la composizione del nostro gruppo consiliare, per qualità e professionalità delle persone espresse, nulla ha da imparare da aspiranti moralizzatori dei giorni pari e da sciatti strilloni dei giorni dispari”.