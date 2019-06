Cavanna (Confapi) all’Economic Packaging Conference: “Nel 2018 imballaggi in crescita”

Anna Paola Cavanna, vicepresidente di Confapi Industria Piacenza e presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, è intervenuta a Milano all’Economic Packaging Conference con un focus sull’andamento degli imballaggi in Italia nel 2018 che si è svolta venerdì 7 giugno, promossa dall’ Istituto Italiano Imballaggio e realizzata in collaborazione con Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi).

L’appuntamento ha affrontato, da diversi punti di vista, le tematiche economiche e finanziarie legate alla filiera del packaging, con particolari approfondimenti al tema della “sostenibilità”, alla luce dei recenti aggiornamenti legislativi nell’Unione Europea e all’impatto economico che tali novità rivestono su tutto il mondo industriale e commerciale, ma anche sul consumatore finale.

La conferenza è stata l’occasione per presentare i dati economici aggiornati sul settore degli imballaggi in Italia. Il fatturato del settore ha superato nel 2018 i 33,4 miliardi di euro, registrando una crescita pari al +2,6% rispetto al 2017, mentre in volumi la crescita è stata lievemente inferiore (+2,4%), portando la produzione di imballaggi vuoti in Italia a superare le 16,7 milioni di tonnellate. Nel 2018 è stata la domanda interna a guidare la crescita della produzione, con un aumento del 2,6%. Crescono le importazioni (+1,9%), mentre segnano un tasso di crescita minore rispetto agli scorsi anni le esportazioni (+0,8%).

Tra i diversi materiali, spiccano le performance del legno (+4,5%), guidato essenzialmente dalla crescita dei pallet e dagli imballaggi industriali, del vetro (+2,9%), e degli imballaggi flessibili da converter (+2,5%), che continuano a mostrare una crescita interessante anno dopo anno. La crescita degli imballaggi in carta e cartone (+2%), degli imballaggi in plastica (+1,1%) e di quelli in acciaio e alluminio, che incrementano la loro produzione dello 0,5%.

“L’industria italiana dell’imballaggio si dimostra un settore dinamico e in continua crescita – spiega Cavanna -. Particolarmente interessante è il saldo della bilancia commerciale, in attivo di oltre 2 miliardi di euro. Ciò significa che la nostra industria, per quanto legata alla produzione manifatturiera, è molto apprezzata anche al di fuori dei confini nazionali, con la produzione di imballaggi innovativi, sostenibili, e che garantiscono un elevato grado di sicurezza del prodotto contenuto”.

“Continueremo a sensibilizzare i nostri associati su questi temi in modo da mantenere e incrementare il vantaggio competitivo del settore in futuro. Il settore packaging nei prossimi anni dovrebbe nell’immediato stabilizzare il proprio trend di crescita registrando nel 2019 un +0,5% per poi aumentare nuovamente il ritmo negli anni successivi ipotizzando un +1,4% nel 2020 e un +1,9% nel biennio ’21-’22””.

Nella foto Cavanna con Ciro Sinagra di Laminazione Sottile e Michele Amigoni di Barilla (Vice Presidenti) e il neo Direttore Francesco Legrenzi