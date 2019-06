Il centro sportivo di Vigolzone inaugura la stagione estiva, ospite Domenico Fioravanti

Ai nastri di partenza la stagione estiva 2019, e quest’anno Total Sport ASD ha deciso di inaugurare il nuovo impianto estivo a Vigolzone (Piacenza) con una giornata di sport e divertimento.

Nel pomeriggio e nella serata di venerdì 7 giugno al centro sportivo del paese (ingresso gratuito) sarà ospite speciale Domenico Fioravanti (nella foto, da Facebook), campione olimpico di nuoto costretto ad appendere il costume al chiodo nel 2004, quando gli viene diagnosticata un’ipertrofia cardiaca. Continua, tuttavia, a rimanere a bordo vasca: diventa testimonial della Federazione Nuoto ed inviato Mediaset e Rai per i più grandi eventi della disciplina. Nel 2005, la famiglia Dell’Andrea assieme a Domenico fondano Akron Italia, azienda di costumi e materiale tecnico per sport acquatici.

Fioravanti sarà presente all’inaugurazione, e Akron Italia vestirà tutto lo staff Total Sport per la giornata, e sono stati creati gadget per l’evento. Oggi Akron Italia è sponsor tecnico di Total Sport ASD e della squadra agonistica Nino Bixio, allenata da Andra Frovi, ex nuotatore della nazionale e ora Presidente di Total Sport ASD; insieme a Mario Dadati, Vicepresidente e presenza indiscussa dello sport piacentino – Rugby Lyons e tecnico nazionale FIR – porta avanti un progetto di riqualificazione del Centro Sportivo di Vigolzone da ormai da tre, “per ridare lustro a uno spazio sportivo versatile e completo inserito nella provincia di Piacenza”.

A fare da cornice alla giornata, il progetto #facciamosquadraXpiacenza grazie alla collaborazione con Gas Sales Energia e Gas Sales Piacenza Volley che vedrà ospiti Alessandro Fei e Beppe De Biasi.

“L’inizio della stagione estiva – sottolinea Total Sport ASD – rappresenta per noi un vero e proprio motore per lanciare un messaggio di unione attraverso lo sport, che crea una rete di realtà di spicco nel panorama nazionale ma al contempo coinvolge le realtà locali, vere fucine di nuovi futuri talenti sportivi e centri di aggregazione per le giovani generazioni. Per questo è anche nata la collaborazione con l’Associazione VigoGiovane, giovani volontari che si fanno promotori di varie iniziative culturali ed eventi nel comune di Vigolzone”.