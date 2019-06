Quando il “cervello in fuga” ritorna: la storia di Silvia, psicologa di Tice

Quando i “cervelli in fuga” ritornano e trovano un lavoro e un ambito di ricerca proprio a Piacenza.

La storia di Silvia Iacomini, psicologa, ribalta un cliché e mostra come anche nel nostro paese vi siano opportunità di crescita professionale per i giovani alla ricerca di opportunità innovative. Dopo un’esperienza internazionale di rilievo, Silvia è rientrata in Italia e nella nostra città ha trovato nella cooperativa sociale Tice il luogo di lavoro dove mettere a frutto quanto imparato anche all’estero. Oggi vive e lavora a Piacenza presso Tice Relations, un servizio dedicato agli adolescenti con difficoltà di attenzione e comportamento.

Silvia, dopo la laurea in Italia dove hai arricchito il tuo background accademico?

Sono psicologa e mi sono laureata in Neuroscienze Cognitive all’Università La Sapienza di Roma. Nel corso dei miei studi universitari e, in particolare, durante il lavoro sperimentale di tesi ho iniziato ad appassionarmi all’attività di ricerca”.

Per questo motivo, dopo la laurea ho deciso di unire la mia passione per la ricerca al desiderio di fare un’esperienza fuori dall’Italia. Ho svolto i primi sei mesi di tirocinio in Olanda, nel Dipartimento di Psicologia Cognitiva dell’Università di Leida, dove ho avuto modo di partecipare a diversi progetti di ricerca che prevedevano l’utilizzo di strumenti quali EEG e Eye-tracking.

Questa esperienza è stata molto importante per me, soprattutto per la sfida di adattarmi e di mettermi alla prova in un contesto culturale e accademico differente da quello italiano. Per il secondo semestre di tirocinio ho lavorato all’Università di Portsmouth, in Inghilterra, ad un progetto che esaminava le differenze nella percezione olfattiva tra individui con autismo e non.

Una delle soddisfazioni più grandi è stata quella di vedere i frutti di questo lavoro in una pubblicazione (Stafford, L. D., Tsang, I., López, B., Severini, M., & Iacomini, S. (2017). Autistic traits associated with food neophobia but not olfactory sensitivity. Appetite, 116, 584-588). Mi ritengo molto fortunata per questa esperienza, attraverso la quale ho avuto modo di consolidare le mie competenze di ricerca, imparando a lavorare sodo per raggiungere degli obiettivi.

Perchè hai deciso di tornare in Italia?

Ho deciso di tornare in Italia col desiderio di poter fare ricerca in ambito clinico. A Roma non sono riuscita a trovare un ambiente in cui coniugare ricerca e intervento. Stavo per tornare all’estero poi nel 2016 ho frequentato un master di I livello in “Autismo e disturbi dello sviluppo: basi teoriche e tecniche di insegnamento comportamentali” presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Qui ho potuto conoscere per la prima volta il Tice e alcuni dei professionisti che vi lavorano. Seguendo le lezioni del master sono rimasta colpita dalla passione e dall’entusiasmo con cui venivano descritte e riportate le esperienze all’interno dei centri.

A Piacenza per fare cosa con Tice?

Da quasi due anni mi sono trasferita a Piacenza, dove lavoro presso il centro Tice Live and Learn. Sono arrivata qui un po’ per caso. Così, spinta dalla voglia di fare un’esperienza formativa pratica nel campo dell’Applied Behavior Analysis (ABA), grazie al progetto “Torno Subito” della regione Lazio, ho iniziato il mio percorso professionalizzante a Tice. Qui lavoro presso Tice Relations, un servizio dedicato a adolescenti con difficoltà di attenzione e comportamento in cui si coniugano attività socializzanti, percorsi di sviluppo delle autonomie di vita e gestione delle emozioni. Ho da poco conseguito il Master di II livello in ABA presso l’Università di Parma e vorrei proseguire la mia formazione e la mia attività di ricerca frequentando un corso di dottorato.

Cosa hai trovato nella nostra città?

Credo che trovare la propria strada a livello professionale non sia facile. A Piacenza ho trovato molto di più di quello che cercavo, appassionandomi ogni giorno di più a quello che faccio. Adoro fare ricerca e lavorare con i ragazzi, mi piace avere ogni giorno nuovi stimoli per migliorare, mettendomi continuamente alla prova in un ambiente stimolante e positivo quale è Tice.