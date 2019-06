Chiuso per lavori il cavalcaferrovia, traffico congestionato in zona stazione

Chiuso per lavori il cavalcaferrovia che collega via Diete di Roncaglia e via XXI Aprile.

Un intervento non annunciato, a differenza di altre opere di manutenzione messe in campo dal Comune di Piacenza, e che ha colto un po’ di sorpresa i numerosi automobilisti che percorrono la zona della stazione negli orari di punta. Il cavalcaferrovia rappresenta infatti una utile scorciatoia per bypassare quella parte di Piacenza Nord che spesso è intasata dal traffico.

La chiusura dell’infrastruttura è segnalata da numerosi cartelli posizionati lungo le direttrici principali, via XXI aprile e viale Sant’Ambrogio, ma non vi sono indicazioni sulla durata dell’intervento.