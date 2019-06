Ciclismo, Andrea Piras (Cadeo Carpaneto) campione bresciano a cronometro

Quinto posto e maglia di campione provinciale bresciano per Andrea Piras, Juniores brianzolo dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto in luce nella cronometro di sabato a Ospitaletto, in provincia di Brescia. La vittoria è andata a Riccardo Carretta (Giorgione).

Domenica giornata ricca di appuntamenti per il sodalizio piacentino-bresciano. Triplo fronte per gli Juniores, divisi tra Solbiate Arno, Bedizzole e Bologna, con gli Allievi di scena a Fiesse, mentre gli Esordienti dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem gareggeranno a Cremona, eccezion fatta per Daniel Vitale, di scena a Casnigo, mentre i “colleghi” del Cadeo Carpaneto saranno impegnati a Novi di Modena. Infine, le Donne Esordienti della “costola” piacentina gareggeranno a Bedizzole.

Risultati

Juniores cronometro Ospitaletto: 1° Riccardo Carretta (Giorgione) 14 chilometri 800 metri in 18 minuti 42 secondi 81, 2° Alessio Bonelli (P & G – GB Junior Team) 18 minuti 44 secondi 93, 3° Mathias Vacek (Team Giorgi) 18 minuti 48 secondi 74, 4° Lorenzo Milesi (Ciclistica Trevigliese) 18 minuti 52 secondi 31, 5° Andrea Piras (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) 18 minuti 55 secondi 14, 6° Lorenzo Balestra (Team Giorgi) 18 minuti 58 secondi 61, 7° Matteo Corini (Team LVF) 19 minuti 0 secondi 13, 8° Pietro Aimonetto (Bustese Olonia) 19 minuti 1 secondo 32, 9° Nicola Tosin (Giorgione) 19 minuti 1 secondo 61, 10° Gidas Umbri (Team LVF) 19 minuti 15 secondi 42.

Foto Rodella