Ciclismo, l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem brilla in pista

Inizia con un doppio risultato in pista l’intenso week end dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto. A Mori (Trento), seconda prova del Trofeo Tutti in pista, dove nell’Omnium Allievi il piacentino Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) ha conquistato il quarto posto. Podio centrato, invece, per Daniel Vitale, secondo a Dalmine (Bergamo) nel Trofeo System Cars Team Breviario nella specialità Omnium della categoria Esordienti.

Risultati

Omnium Esordienti Dalmine: 1° Matteo Fiorin (Cicli Fiorin) 110 punti, 2° Daniel Vitale (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 94 punti, 3° Simone Gualdi (Gazzanighese) 87 punti, 4° Alessandro Mario Dante (Cicli Fiorin) 86 punti, 5° Davide Maifredi (Madignanese) 78 punti, 6° Andrea Rinaldi (Sarnico) 65 punti

Omnium Allievi Mori: 1° Matteo Bertesago (Velo Club Sarnico) 83 punti, 2° Lorenzo Cazzaniga (C.c. Forti e Veloci) 77 punti, 3° Luca Rinaldi (Velo Club Sarnico) 73 punti, 4° Nicholas Botti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) 68 punti, 5° Mattia Predomo (Libertas Raiffeisen Laives) 67 punti, 6° Davide Malfatti (Alto Adige- Sv Sudtirol) 60 punti.