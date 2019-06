Ciclismo, Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) ottava nella cronometro di Ospitaletto

Piazzamento nella top ten per Martina Sanfilippo, ciclista torinese del sodalizio piacentino VO2 Team Pink protagonista nella cronometro di sabato a Ospitaletto, in provincia di Brescia.

La “panterina” piemontese ha concluso la propria prova all’ottavo posto, chiudendo i 9 chilometri e 700 metri in 14 minuti 27 secondi 66; la vittoria finale è andata a un’altra piemontese, Francesca Barale (Pedale Ossolano).

Domenica il VO2 Team Pink sarà in gara a Bedizzole, sempre nel Bresciano, nella Giornata Rosa Azzurra con le formazioni Donne Esordienti e Allieve al completo (totale 15 atlete): alle 9 il via per le Esordienti, chiamate a percorrere 34 chilometri e 400 metri, mentre alle 10,15 inizierà la corsa delle Allieve (68 chilometri e 900 metri).

Risultati

Cronometro Allieve Ospitaletto: 1° Francesca Barale (Pedale Ossolano) 9 chilometri 700 metri in 13 minuti 41 secondi 58, media 42,503 chilometri orari, 2° Carlotta Cipressi (Re Artù General System) 13 minuti 44 secondi, 3° Sara Fiorin (Cicli Fiorin) 14 minuti 0 secondi 7, 4° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink) 14 minuti 6 secondi 45, 5° Beatrice Caudera (Cicli Fiorin) 14 minuti 9 secondi 64, 6° Emma Redaelli (Valcar Cylance) 14 minuti 14 secondi 62, 7° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance) 14 minuti 24 secondi 26, 8° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink) 14 minuti 27 secondi 66, 9° Elisa Fedeli (Team Di Federico White) 14 minuti 39 secondi 09, 10° Beatrice Trento (Breganze Wilier Team) 14 minuti 43 secondi 37.

Foto di Fabiano Ghilardi