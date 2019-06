Ciclismo, poker di piazzamenti per il VO2 Team Pink a Bedizzole

Poker di piazzamenti per il VO2 Team Pink nella corsa bresciana di Bedizzole, sede della Giornata Rosa Azzurra. Il sodalizio piacentino, infatti, si è messo in evidenza nelle corse femminili (con arrivo in salita) centrando quattro risultati nella top ten delle due gare “rosa”.

Il programma si è aperto con la corsa per Donne Esordienti, vinto dalla campionessa italiana Federica Venturelli (Cicli Fiorin) – all’undicesima stagionale su strada (10 più una cronometro) – e dove la “panterina” casalasca Elena Delogu ha centrato un ottimo sesto posto, confermando grande regolarità di risultati.

Tre, invece, le presenze nella top ten Allieve, corsa che ha visto il VO2 Team Pink costantemente protagonista tra “tirate” in testa al gruppo e anche un tentativo di fuga firmato da Martina Sanfilippo. Allo sprint, vittoria (numero 1 stagionale) per Valentina Basilico del Cesano Maderno, con le panterine piazzate: quinta la parmense Giulia Raimondi (vincitrice nel 2018 nelle Esordienti), settima la bresciana di Ghedi Greta Bonazzoli e ottava la reggiana Elisa Incerti. I risultati hanno eletto il VO2 Team Pink miglior società nella categoria, con il trofeo ritirato dal team manager Stefano Solari.

Le due vincitrici hanno conquistato anche le rispettive maglie di campionessa lombarda, indossata anche da Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore) per le Esordienti primo anno.

Risultati

Donne Esordienti Bedizzole: 1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 34 chilometri 100 metri in 1 ora 1 minuto 46 secondi, media 33,125 chilometri orari, 2° Rebecca Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po), 3° Carola Ratti (Cardanese), 4° Vittoria Grassi (Rodman Azimut), 5° Camilla Locatelli (Cesano Maderno), 6° Elena Delogu (VO2 Team Pink), 7° Beatrice Roda (Scv Bike Cadorago), 8° Anita Baima (Cicli Fiorin), 9° Marta Pavesi (Valcar Cylance), 10° Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Donne Allieve Bedizzole: 1° Valentina Basilico (Cesano Maderno) 68 chilometri 200 metri in 2 ore 3 minuti 5 secondi, media 33,246 chilometri orari, 2° Giorgia Ruffo Stefanini (Team Piton), 3° Sara Fiorin (Cicli Fiorin), 4° Chiara Sacchi (Busto Garolfo), 5° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), 6° Francesca Pellegrini (Valcar Cylance), 7° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink), 8° Elisa Incerti (VO2 Team Pink), 9° Stella Greco (Valcar Cylance), 10° Sara Aubry (Scv Cadorago).

Campionesse regionali lombarde

Donne Esordienti primo anno: Camilla Colombo (Ju Green Gorla Minore)

Donne Esordienti secondo anno: Federica Venturelli (Cicli Fiorin)

Allieve: Valentina Basilico (Cesano Maderno).

Foto di Fabiano Ghilardi