Ciclismo, tris di piazzamenti per il Cadeo Carpaneto

Tris di piazzamenti in Lombardia per l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Capraneto, sodalizio piacentino-bresciano di ciclismo in scena nelle gare giovanili maschili.

Partendo dall’alto, nella categoria Juniores, mentre alcuni compagni di squadra concludevano l’impegnativo Giro del Friuli, quinto posto per Gabriele Coloberti, atleta di Romanengo (Cremona) che si è piazzato nell’altrettanto selettiva Brescia-Montemagno.

La località bresciana di Monticelli Brusati, invece, ha ospitato le gare per Allievi ed Esordienti: sul primo versante, decimo posto per il bresciano di Collebeato Gabriele Raccagni (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem).

Quest’ultima formazione ha piazzato anche l’Esordiente secondo anno Daniel Vitale all’ottavo posto.

Risultati

Juniores Brescia-Montemagno: 1° Nicola Plebani (Team Giorgi) 97 chilometri in 2 ore 36 minuti 12 secondi, media 37,260 chilometri orari, 2° Nicholas Dresti (Team LVF) a 41 secondi, 3° Davide Pontoglio (Capriolo) a 57 secondi, 4° Francesco Busatto (Breganze Wilier Team) a 59 secondi, 5° Gabriele Coloberti (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) a 1 minuto 14 secondi, 6° Andrea Agarossi (Noceto Nial) a 1 minuto 18 secondi, 7° Raffaele Veneri (Noceto Nial) a 1 minuto 36 secondi, 8° Nicholas Norbis (Capriolo) a 1 minuto 47 secondi (Capriolo), 9° Giorgio Cometti (Team Giorgi) a 2 minuti, 10° Matteo Corini (Team LVF) a 2 minuti 10 secondi.

Allievi Monticelli Brusati: 1° Manuel Tebaldi (Team Giorgi) 77 chilometri in 1 ora 52 minuti, media 41,250 chilometri orari, 2° Diego Ressi (Mincio Chiese) a 20 secondi, 3° Alessandro Romele (Cicli Peracchi Sovere), 4° Michael Vanni (Velo Club Sarnico), 5° Riccardo Perani (Ronco Maurigi Delio Gallina), 6° Alessandro Belussi (Team Giorgi) a 30 secondi, 7° Fabio Florian (Team Giorgi), 8° Nicolò Arrighetti (Cicli Peracchi Sovere), 9° Stefano Leali (Mincio Chiese), 10° Gabriele Raccagni (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem)

Esordienti secondo anno Monticelli Brusati: 1° Davide Signoretto (Mincio Chiese) 34 chilometri in 54 minuti 50 secondi, media 37,204 chilometri orari, 2° Simone Bortolotti (Feralpi), 3° Paolo Cecchetto (UPOL Pedale Lungavilla), 4° Angelo Monister (Mincio Chiese), 5° Myles Corey Porcelli (Pedale Ossolano), 6° Simone Codenotti (Ronco Maurigi Delio Gallina), 7° Tommaso Salami (Mincio Chiese), 8° Daniel Vitale (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 9° Paolo Cretti (Vallecamonica), 10° Matteo Ragnoli (Feralpi).

