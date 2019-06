Il viaggio della Memoria 2019 promosso dall’Anpi Piacenza ha portato una cinquantina di piacentini nella Repubblica Ceca a visitare alcuni luoghi simbolo della feroce oppressione nazista.

Nella capitale Praga la comitiva ha visitato l’antico ghetto e lo storico cimitero ebraico, le sinagoghe, il memoriale delle vittime dell’olocausto. Oggetto di visite anche il patrimonio storico culturale della capitale con la sua commistione di architetture da quelle medievali, agli stili barocco, neoclassico, fino al liberty e alle forme che hanno attraversato il Novecento.

Momento centrale del viaggio è stata la giornata di venerdì con la visita al lager di Terezin, dove furono internati 155 mila ebrei, molti i bambini, dei quali 35440 vi morirono e altri vennero smistati in campi di sterminio. Visitato anche il luogo dove sorgeva il villaggio di Lidice, raso al suolo dai nazisti il 4 giugno 1942 – ora trasformato in un vasto parco come monumento – e dove furono uccisi tutti gli uomini, 190 e tutti i minori, 80 bambine e bambine e le donne: 190 furono deportate nei campi di concentramento.

La strage di civili fu compiuta come rappresaglia in seguito all’attentato partigiano nel quale morì Reinhard Heydrich, “cuore di ferro”, uno dei più potenti e spietati gerarchi hitleriani.