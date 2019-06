Tra concerti e mostre, ricco calendario di eventi per celebrare Sant’Antonino

Si rinnova a partire da domenica 23 giugno il programma di iniziative per le celebrazioni del patrono Sant’Antonino, tra eventi, rassegne di musica lirica e celebrazioni liturgiche.

Numerosi gli appuntamenti in calendario fino a sabato 7 settembre, che culmineranno il 4 luglio, festa del Patrono, con la celebrazione religiosa nella basilica intitolata al Santo, al termine della quale verrà consegnato l’Antonino d’Oro, quest’anno assegnato a monsignor Domenico Berni. Per l’occasione un gruppo di persone in rappresentanza della comunità peruviana cittadina, attraverso un canto e una preghiera, manifesteranno la gratitudine verso l’attività missionaria portata avanti da monsignor Berni per 48 anni in Perù.

Per tutto il giorno non mancherà il tradizionale appuntamento con la fiera, mentre in serata tornerà in piazza Cavalli la rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.

Ad aprire e chiudere le manifestazioni antoniniane due opere della rassegna lirica: primo appuntamento il 23 giugno alla Chiesa gotica di San Lorenzo alle ore 21 con “La Norma”, opera in due atti di Vincenzo Bellini; il 7 settembre chiude il “Rigoletto”, opera in tre atti di Giuseppe Verdi; per chi lo desidera sarà possibile cenare sotto le stelle prima dell’inizio dell’opera.

Tra gli eventi in programma, l’incontro con il Prof. Stefano Zamagni, nominato dal Papa presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che interverrà su “Quale futuro per le nostre città?”: l’appuntamento è per il 2 luglio alle ore 21 alla sala dei Teatini. Allestite inoltre due mostre fotografiche, visitabili dal 27 giugno al 7 luglio nel Chiostro della Basilica di Sant’Antonino: “Sguardi olte…” di Pino Balordi e “Salute secondo natura o per cultura (tra storia e trascendentali)” di Carlo Mistraletti.

Interessante l’iniziativa del 4 luglio nel chiostro della basilica di Sant’Antonino: “A tavola col Capitolo. Cibi e usi alimentari dei canonici di Sant’Antonino nel Medioevo”. In mostra documenti e codici antichi dell’archivio Capitolare che testimoniano la dieta dei Canonici medievali.

“Sant’Antonino, è il Santo a cui è stata dedicata la prima basilica della nostra provincia – ha ricordato l’assessore Jonathan Papamarenghi – il programma di iniziative consentirà di mettere al centro l’unità tra la comunità civile e quella religiosa. L’evento, che unisce iniziative culturali e religiose, è una conferma importante che ha sempre coinvolto ampiamente il territorio, ritengo che i numeri già positivi degli anni passati saranno riconfermati se non superati”.

Il parroco di Sant’Antonino Don Giuseppe Basini sottolinea come per le manifestazioni antoniniane di quest’anno si sia voluto “celebrare monsignor Domenico Berni, premiato con l’Antonino d’Oro, un sacerdote e vescovo che si è fatto povero con i poveri. È testimone di un’esperienza di integrazione riuscita, quella della comunità peruviana a Piacenza”.

IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ANTONINIANE

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO

Basilica di Sant’ Antonino, ore 18

Celebrazione Eucaristica

GIOVEDI’ 4 LUGLIO

Basilica di Sant’ Antonino

ore 6.30 Lodi mattutine, benedizione lavanda e colazione insieme

ore 8 – 9 Sante Messe

ore 10 Concerto della Banda Ponchielli da P.le Genova a P.zza S.Antonino

ore 10.45 Accoglienza Autorità in piazza Sant’Antonino

ore 11 Celebrazione Eucaristica Solenne

Presiede Mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio. Offerta del cero in onore del patrono e consegna dell’onorificenza “Antonino d’Oro 2019”

ore 18 Secondi Vespri e celebrazione Eucaristica Vespertina in memoria di don Giuseppe Borea e dei sacerdoti martiri della fede e della resistenza.

INIZIATIVE ED EVENTI

GIOVEDI’ 27 GIUGNO

Basilica Sant’Antonino, ore 21

Concerto dell’orchestra MusicAlia

Dirige Franco Marzaroli

DA GIOVEDI’ 27 GIUGNO A DOMENICA 7 LUGLIO

Chiostro Basilica di Sant’ Antonino

Orari: 9-12 e 16-19

“Sguardi oltre….“ mostra fotografica di Pino Balordi

“Il giracielo e altre storie” mostra di disegni realizzati dai bambini del CRA “Istituto Madonna della Bomba”

“Salute secondo natura o per cultura (tra Storia e Trascendentali)”, XXI mostra fotografica di Carlo Mistraletti Della Lucia

DA VENERDI’ 28 A DOMENICA 30 GIUGNO

Oratorio Santa Maria in Cortina, dalle 18 alle 22.30

Visita al pozzo di Sant’Antonino – via Verdi, 46

LUNEDI’ 1 LUGLIO

Basilica Sant’Antonino, ore 21

“Il sorriso di un angelo”

Coro “Consonanze” e Coro “Ana Val Nure” di Bettola

Dirige Patrizia Bernelich

MARTEDI’ 2 LUGLIO

Sala dei Teatini, (via Scalabrini 9), ore 21

“Quale futuro per le nostre città?”

Prof. Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali

Intervento musicale della Sunday Orchestra

Coordina Barbara Sartori

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO

Piazza Sant’Antonino, ore 21

Festival Internazionale dei Giovani

L’incontro con i giovani e le culture del mondo: canti e danze del folklore internazionale

In collaborazione con Associazione OK Club

GIOVEDI’ 4 LUGLIO

In centro città, dalle ore 7 alle 24

Fiera di Sant’ Antonino

Oratorio Santa Maria in Cortina, dalle ore 10 alle 19

Visita al pozzo di Sant’Antonino – via Verdi, 46

Chiostro della Basilica di Sant’ Antonino, ore 15, 16, 17 e 21

“A tavola col Capitolo. Cibi e usi alimentari dei canonici di Sant’Antonino nel Medioevo” Mostra di documenti e codici dell’Archivio Capitolare

Museo Capitolare, ore 16

Visita guidata al Museo della Basilica di Sant’Antonino

Coordina Anna Riva

Piazza Cavalli, ore 21

Piacenza nel cuore

Rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini

(in caso di maltempo la rassegna si terrà presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico)

RASSEGNA LIRICA

DOMENICA 23 GIUGNO

Chiesa di San Lorenzo, Vicolo Del Consiglio, ore 21

Estate Opera Festival

Norma

Opera in due atti di Vincenzo Bellini

in collaborazione con l’associazione Tampa Lirica

DOMENICA 30 GIUGNO

Chiesa di San Lorenzo, Vicolo Del Consiglio, ore 21

Estate Opera Festival

Lucia di Lammermoor

Opera in tre atti di Gaetano Donizetti

in collaborazione con l’associazione Tampa Lirica

SABATO 7 SETTEMBRE

Palazzo Farnese, piazza Cittadella, ore 21,15

Rassegna “Lirica sotto le stelle” con cena

Rigoletto

Opera in tre atti di Giuseppe Verdi

In collaborazione con l’associazione Amici della Lirica