Rotary Valtidone – Italian Horn Ensemble in Concerto Pro Hospice

Si prova sempre un po di emozione entrare in questa stupenda Collegiata, un luogo dove si avverte immediatamente un impatto emotivo, che predispone l’animo all’ascolto dei propri sentimenti. Potrebbe sembrare un sacrilegio far svolgere un concerto fra queste mura. Ma la musica ha un potere magico. In un ambiente così raccolto e nato per l’elevazione dello spirito, ecco che, grazie all’alto spessore artistico culturale di questi stupendi musicisti ed al progetto di di solidarietà, si avvera un piccolo miracolo: superare l’individualismo e l’indifferenza e fare qualcosa per chi sta meno bene di noi.

Lo scopo del Rotary è quello del servizio, mettere a disposizione le proprie competenze per gli altri, al di sopra di ogni interesse personale. Il Rotary Valtidone opera sul territorio da più di vent’anni con tante iniziative importanti che hanno sempre riscontri positivi.

Anche quest’anno un gruppo di musicisti di alto livello, l'”Italian Horn Ensemble”, ha accettato l’invito del Rotary Valtidone per questo concerto benefico. Il programma ha visto l’esecuzione di brani di J. Mouret A. Vivaldi R. Leoncavallo, E. Elgar A. Sormani A. Menken J. Horner, finendo con una carellata di colonne sonore di grande successo.

Fuori programma si sono esibiti gli “Orion brass” gruppo borgonovese diretti da Marco Cotti, che hanno eseguito “Il te Deum”, di Charpentier, “Fuga in Sol minore” di J.S. Bach, canzone gospel tradizionale, per finire con una serie di brani arrangiati per quintetto di ottoni da L. Henderson, riscuotendo un ottimo successo. Il concerto è stato un momento per ricordare Giorgio Milani socio fondatore del Rotary Valtidone.

Il ricavato è andato a favore dell’ Hospice di Borgonovo.

Vittorio Zacconi