Controlli in centro e nel quartiere Roma, due arresti per droga

Nell’ultima settimana i carabinieri della Compagnia di Piacenza sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo del territorio, con particolare attenzione al centro cittadino ed al quartiere Roma.

Alcuni esercizi pubblici sono stati controllati e numerose le persone fermate e controllate.

L’attività è iniziata ad inizio mese ed ha visto impegnate quotidianamente le pattuglie delle Stazioni di Piacenza Principale e Piacenza Levante, della Sezione Radiomobile e personale della Sezione Operativa in abiti civili.

Tre uomini sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, uno per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, uno per guida senza patente.

Non tutti giovanissimi i denunciati: vanno dai 39 ai 51 anni, quasi tutti piacentini, solo uno straniero.

In un caso il tasso alcolemico rilevato è stato di 2,22 grammi per litro. A tutti gli è stata ritirata la patente.

In qualche caso è spuntata della droga: due giovani sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti e due pusher stranieri sono stati arrestati perché sono stati colti nella flagranza dello spaccio di sostanze stupefacenti a giovani consumatori.