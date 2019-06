Corpus Domini, il 20 processione nelle vie del centro

Giovedì 20 giugno alle ore 20 e 30 in Cattedrale a Piacenza il vescovo Gianni Ambrosio presiederà la Solenne concelebrazione eucaristica nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.

Alla Messa seguirà la Processione eucaristica che si snoderà per alcune vie del centro di Piacenza. Al rientro in Cattedrale il vescovo impartirà la benedizione con il Santissimo Sacramento. Alla celebrazione sono invitati tutti i fedeli della Diocesi, religiosi e laici, e, in particolar modo, i fedeli della città con i parroci urbani e i sacerdoti presenti in città.

Sono altresì invitati (indossando l’abito bianco) i bambini che da poco hanno ricevuto la Prima comunione. Nel corso della celebrazione eucaristica il Vescovo, conferirà il mandato a quaranta ministri straordinari della comunione.