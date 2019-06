La Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” ha vissuto sabato 22 giugno una giornata di formazione e di grande festa.

Si è infatti tenuto il corso teorico e pratico che tutti gli anni i volontari che guidano l’ambulanza frequentano. Quest’anno però l’occasione è stata accompagnata dalla “messa in servizio” di una nuova ambulanza che, fresca di concessionario, era stata presentata nei giorni precedenti alla presenza del Direttore Sanitario, dott. Marco Grazioli, e del Presidente dell’Associazione, Fiorenzo Bonetti.

La nuova ambulanza è un mezzo pensato proprio per le esigenze del territorio in cui opera la Pubblica di Travo e si trova equipaggiato con i più recenti presidi, tra cui l’XT, uno strumento che serve per l’estricazione dei pazienti intrappolati in luoghi stretti o durante gli incidenti stradali.

L’acquisto è stato possibile grazie all’impegno dei volontari e alla generosità della popolazione e costituisce motivo di grande orgoglio ed entusiasmo per tutti i militi della Pubblica.

È stato infine motivo di grande soddisfazione la partecipazione al corso di 10 nuovi volontari che vanno a rinforzare il gruppo degli storici autisti della Pubblica. (nota stampa)