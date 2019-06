Credenziali Spid, punto informativo e rilascio password anche agli sportelli Quic di viale Beverora

Sarà operativo al Quic di viale Beverora 57, da lunedì 24 a venerdì 28 giugno tra le 8.30 e le 13.30, lo stand presso il quale richiedere tutte le indicazioni sul sistema Spid – che consente di accedere, con un’unica password, a numerosi servizi on line forniti dagli enti pubblici – e ottenere immediatamente il rilascio delle credenziali agli sportelli.

Non sarà necessaria alcuna prenotazione: anche chi si trovasse in Comune per documenti anagrafici o altre procedure, potrà cogliere l’opportunità per sottoscrivere l’identità digitale Spid, effettuando presso il punto informativo anche la registrazione che normalmente deve essere completata sul sito id.lepida.it .

“Il Comune di Piacenza, che dal 13 maggio scorso offre a tutti i cittadini interessati la possibilità di attivare il sistema Spid anche presso il punto Quinfo di piazzetta Pescheria e lo stesso Quic, – si legge in una nota – prosegue così nell’impegno per promuovere la trasparenza e la semplificazione, facilitando l’accesso degli utenti ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione e mettendo a disposizione i propri operatori per chi avesse necessità di chiarimenti”.

“Tra i servizi comunali di cui si può fruire tramite le credenziali Spid – con le quali, ad esempio, si può accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico o alle pratiche on line di Inps, Inail e Agenzia delle Entrate – vi sono lo Sportello del Contribuente, l’iscrizione alle mense scolastiche, lo sportello Sueap, alcuni certificati anagrafici e, entro la fine del 2019, i pagamenti per l’occupazione di suolo pubblico, imposte su passi carrai e pubblicità”.