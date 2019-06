Continuano le interviste “musicali” della Redazione del Civico 11 alle band on stage del Cuncertass del primo maggio scorso. Ecco gli Still Noise

Oggi abbiamo per voi un’altra band emergente, che farà parlare molto di sé: Still Noise.

Abbiamo fatto l’intervista dopo il loro live, quindi il livello di adrenalina era altissimo!

Sono stati molto disponibili e simpatici.

1) Potete presentarvi?

Diego Cardini, sono batterista e ho 19 anni

Gabriele Savoia, sono cantante e ho 21 anni

Nicolò Botti, sono chitarrista e ho 21 anni

Tommaso Botti, sono bassista e ho 21 anni

2) Da quanto suonate insieme e perché?

Suoniamo insieme da circa un anno. Cantante, chitarrista e bassista erano in classe assieme mentre il batterista si è unito al gruppo tramite amici comuni.

3) Da cosa deriva il nome della band?

Still Noise è inglese e vuol dire “Ancora rumore”. È un nome autoironico per dire che anche se diventassimo famosi, saremmo ancora soltanto rumore.

Li abbiamo ringraziati per il tempo che ci hanno concesso e per la pazienza che hanno avuto per le nostre domande.

Auguriamo loro di fare tanta strada in campo musicale, cominciando da Piacenza: ci vorrà ancora un po’ di tempo e qualche sacrificio, ma ne vale davvero la pena.