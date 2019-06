Danni maltempo agricoltura, via alle domande per l’anticipo del 50% sugli aiuti Pac 2019

Bologna – L’agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea) dell’Emilia-Romagna ha aperto fino al prossimo 20 giugno il termine per la presentazione da parte dei singoli agricoltori e dei Centri di assistenza agricola (Caa) della domanda per chiedere il pagamento entro il prossimo 30 luglio dell’ anticipo del 50% sugli aiuti Pac 2019 (Domanda unica), anziché aspettare la scadenza ordinaria, fissata dalla normativa europea tra il 16 ottobre e il 30 novembre di ciascuno anno.

Si tratta di una procedura di carattere straordinario prevista da un recente decreto del ministero delle Politiche agricole e del Turismo, alla quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito, per andare in aiuto alle aziende danneggiate dalle ripetute ondate di maltempo che nello scorso mese di maggio hanno pesantemente colpito coltivazioni e strutture agricole.

Il decreto fissa, comunque, alcune limiti e condizioni che potrebbero ridurne di molto l’operatività e, soprattutto, che penalizzano le aziende sotto l’aspetto economico. L’anticipo minimo richiesto, infatti, non può scendere sotto la soglia dei 750 euro; inoltre non potrà essere erogato ai produttori con debiti registrati e a quelli che hanno in corso il trasferimento di diritti Pac.

Il vincolo più stringente, che rischia di avere un impatto pesante sulle tasche degli agricoltori, però, è un altro: gli interessi che maturano sull’anticipo erogato prima della scadenza ordinaria del prossimo autunno saranno infatti considerati a tutti gli effetti aiuti di Stato. Pertanto rientrano nel tetto triennale degli aiuti cosiddetti de minimis di 20 mila euro fissato da Bruxelles per ciascuna azienda, tetto che sale a 200 mila euro se si considerano anche quelli extra agricoli, riducendo così la disponibilità per altre misure di sostegno, come ad esempio gli aiuti alla bietola e al grano duro.

“Abbiamo aderito a questa procedura – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli – unicamente per senso di responsabilità verso gli agricoltori, così pesantemente danneggiati dal maltempo delle scorse settimane. Infatti siamo perfettamente consapevoli che si tratta di una soluzione di scarso impatto e che oltretutto costringerà tutti – Agrea, agricoltori e Caa – a sobbarcarsi un pesantissimo fardello burocratico. Come Regione avevamo proposto in alternativa al ministero una soluzione più semplice e lineare, cioè la decurtazione dall’anticipo del calcolo degli interessi. Operazione che avrebbe consentito di escludere l’attivazione del regime de minimis. Ma hanno preferito la strada più complicata e burocratica”.

Sul sito di Agrea (http://agrea.regione.emilia-romagna.it/) è disponibile il modulo on line per la presentazione della domanda. /G.Ma