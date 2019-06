E’ di Della Latta il gol più bello della Serie C: riceverà il Premio Facco VIDEO

E’ del biancorosso Simone Della Latta il gol più bello della regular season di Serie C, 2018-2019.

La prodezza direttamente da metà campo nella gara tra Piacenza e Carrarese gli è valsa il Premio Facco, istituito da Lega Pro e Rai Sport per ricordare la figura di Mario Facco, ex calciatore, tecnico anche di club di Serie C e voce della C per oltre 20 anni come commentatore tecnico di Raisport.

Nel corso della trasmissione “C Siamo” su Rai Sport, curata da Paolo Ciotti e condotta da Giacomo Capuano, sono stati proposti i gol più belli del campionato Serie C, selezionati dalla redazione di Rai Sport e del programma, dal commentatore tecnico ed allenatore, Mario Somma e dai telespettatori tramite il voto sui social di Rai Sport.

La consegna del Premio avverrà sabato prima della finale play off di ritorno, Trapani- Piacenza. A consegnarlo la signora Simonetta, moglie di Mario Facco.

PIACENZA – CARRARESE, LA SINTESI da Elevensports