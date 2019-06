“Destinazione Piacenza”, tre gite per conoscere le bellezze della nostra provincia con MeTe

Visitare luoghi originali del Piacentino scoprendo territorio, natura, arte e prodotti tipici? Si può, e tutto in un giorno.

“Destinazione Piacenza” è infatti un programma di tre (al momento) eventi distinti fra cui è possibile scegliere di camminare lungo Isola Serafini e vivere il contatto col Grande Fiume, oppure scoprire sentieri suggestivi in Valnure o ancora immergersi nel fascino medievale di Bobbio e della verde Val Trebbia. Il tutto sempre accompagnati da guide esperte e con sosta a pranzo in locali dove gustare le specialità della cucina tipica. Ad ogni itinerario è dedicata una domenica di giugno.

Si parte il 9 giugno con l’escursione naturalistica “Il salto del Lupo”, itinerario appartenente al neocostituito comprensorio dell’ Alta Valnure Trailvalley, fra prati e boschi di Rigolo, Roncolo, Predalbora, con momenti di approfondimento culturale lungo il percorso e pranzo in agriturismo; nel pomeriggio laboratorio di cucina ripercorrendo il menù degustato. Il 16 invece è la volta della Val Trebbia, fra le stradine del centro storico della cittadina di Bobbio ed i suoi musei, sulle orme di San Colombano. Dopo il pranzo è previsto un laboratorio di cucina dedicato ai maccheroni alla bobbiese nelle sale del monastero.

Si scende infine nella “bassa” il 23 giugno, fra le sponde del Po alla scoperta del centro storico di Monticelli d’Ongina con un’approfondita visita culturale, ed Isola Serafini (rara e caratteristica isola fluviale); il pranzo in un ristorante tipico, una camminata fra i boschetti ed una gita in barca completeranno la giornata.

Queste proposte sono il frutto di MeTe Tour Cooperation, un sodalizio nato di recente fra cooperative piacentine, aderenti a Confcooperative, che si occupano di turismo e valorizzazione territoriale (e precisamente Brain Farm, Four Coop, Isola dei Tre Ponti, Comunità Val Nure, Cooltour e Officine Gutenberg). Il compito di MeTe è creare, coordinare e promuovere eventi turistici organizzati sul territorio piacentino, e di farli giungere all’utente finale sottoforma di veri e propri pacchetti turistici. MeTe non cura la commercializzazione di tali pacchetti, se ne occupa invece, in esclusiva “Only 4 U”, tour operator presso cui ci si può rivolgere direttamente sia per l’acquisto sia per ricevere informazioni più dettagliate sulle proposte (0523 972003 info@only4u.it)