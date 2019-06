Il Centro Anziani e Bambini Insieme del Pubblico Passeggio, gestito da Unicoop, compie 10 anni.

Per festeggiare il traguardo la cooperativa sociale piacentina ha organizzato per il 7 giugno l’evento “Open Abi” con un programma ricco di eventi. Si è partiti venerdì mattina con una tavola rotonda – coordinata dalla neo Presidente di Unicoop Valentina Suzzani – in cui hanno parlato tutti i rappresentanti di enti e associazioni che in questi dieci anni hanno supportato Unicoop nel progetto.

Sono quindi intervenuti il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il presidente della Fondazione Massimo Toscani, l’ex vicesindaco di Piacenza Anna Maria Fellegara e l’ex presidente di Onfs don Maurizio Noberini, oltre che il direttore di Unicoop Stefano Borotti, familiari e ospiti del centro.

“Di questi dieci anni di attività tracciamo un bilancio molto positivo – ha commentato Suzzani -. Abbiamo ospitato circa 800 persone: più di 400 bambini e più di 300 anziani. Il Centro offre tre servizi che grazie a un grande lavoro di squadra hanno avuto un riscontro eccellente. Questo centro intergenerazionale ha apportato qualcosa di innovativo per la città, speriamo nei prossimi anni di costruire un centro di eccellenza tanto quanto lo è stato fino ad adesso”. “Guardiamo al futuro con in mente tanti nuovi progetti che abbiano come filo conduttore le buone prassi” – ha concluso.

La festa continua nel pomeriggio sul Pubblico Passeggio con una grande festa aperta alla città con la musica di Beppe e Roby, esibizioni della scuola di ballo Dance Foundation, giochi e laboratori per bambini in collaborazione con Archeotravo, Croce Rossa Italiana e Rugbytots.

IL CENTRO – Il Centro è un progetto bandiera del Piano Strategico Vision 2020 ed è sostenuto dal Comune e dalla Provincia di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dall’Onfs e da Credit Agricole come partner istituzionale. Il Centro ABI comprende un Nido d’Infanzia e una Casa per anziani con oltre 120 ospiti e vi lavorano 50 operatori. Ogni servizio mantiene una propria autonomia ma insieme condividono un progetto di attività intergenerazionali. È un’esperienza unica in Italia. Dall’apertura nel 2009 ad oggi sono stati accolti quasi 800 ospiti: 466 bambini e 305 anziani