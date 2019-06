Domenica 23 sboccia l’Infiorata nell’abbazia di Chiaravalle della Colomba

Nell’Abbazia Cistercense di Chiaravalle della Colomba (Alseno, in provincia di Piacenza), per la festa del Corpus Domini, si può ammirare lo stupendo tappeto fiorito, meglio noto come “Infiorata”, predisposto dai monaci con l’aiuto dei fedeli del luogo.

Non si tratta, però, di un semplice tappeto di fiori, perché al centro della composizione vengono esposti una serie di dipinti a soggetto sacro, circondati da una elaborata cornice composta da tralci, rami e da una moltitudine di coloratissimi petali di fiori. Quest’anno l’Infiorata di Chiaravalle della Colomba ricoprirà interamente il pavimento della navata centrale della basilica da domenica 23 giugno e resterà allestita fino a domenica 7 luglio.

Come da tradizione, ogni anno che passa, l’Infiorata del Corpus Domini, o Tappeto Fiorito, si rinnova traendo ispirazione dall’attualità della vita cristiana. L’intento è quello di dare un messaggio ai numerosi visitatori che prendono parte a questo evento artistico; i disegni, i fiori, i rametti di verde disposti, sotto la direzione artistica di Vittoria Grazioli, in modo da formare un quadro lungo tutta la navata centrale, non sono disposti casualmente, ma richiamano un tema.

Tema del Tappeto Fiorito 2019 è Fondatori degli ordini. La composizione rimane allestita per due settimane e solitamente vengono organizzati vari eventi collaterali come concerti, mostre e convegni.

IL PROGRAMMA



Domenica 23 giugno 2019

ore 18 – S. Messa e processione eucaristica

Mercoledì 26 giugno 2019

ore 21 – Sala Capitolare dell’Abbazia

“Ultreya! Suseya! Musica sul cammino di Santiago”, Schola Medievale del Coro Paer di Colorno. Concerto della rassegna regionale AERCO “Voci nei Chiostri 2019”.

Domenica 30 giugno 2019

ore 21.15 – Chiesa dell’Abbazia

“Uno stradivari all’Infiorata”, Concerto della rassegna regionale AERCO “Voci nei Chiostri 2019”.

Sabato 6 luglio 2019

ore 18 – Chiesa dell’Abbazia

Concerto benefico, Coro CAI Mariotti di Parma, organizzato da Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.

Domeniche 23 e 30 giugno 2019

Mercatino dell’artigianato e di prodotti agricoli