Domenica tutti in marcia per la “Casa di Iris”

Tutti in marcia per la “Casa di Iris”. Appuntamento domenica 23 giugno per la nona edizione della camminata podistica non competitiva, aperta a tutti e a passo libero su iniziativa dello SPI CGIL di Piacenza, Lega Centro e GM Altavalnure e CSI.

Partenza ed iscrizione dalle ore 8 alle ore 9 nel piazzale di fronte alla Casa di Iris (via Bubba, Piacenza), chiusura all’arrivo dell’ultimo partecipante, non oltre le ore 13. Percorsi di 3, 6, 11 e 20 chilometri; contributo di partecipazione: senza riconoscimento, con solo ristori € 3,00.

Servizi: assistenza medica autoambulanza, ristoro all’arrivo e sui percorsi. La camminata è coperta da assicurazione R.C.V.T. e Polizza Infortuni per tutti i partecipanti, stipulata con GROUPAMA di Bergamo.

Per informazioni: Genesi Pino 342 6402096 Sito: www.csipiacenza.it