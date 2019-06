Donati alla Caritas i giocattoli raccolti dai vigili del fuoco

Sono stati consegnati alla Caritas i giocattoli raccolti dai vigili del fuoco di Piacenza destinati a bambini che vivono in famiglie in difficoltà.

Una raccolta diventata ormai una tradizione e un gesto di generosità per regalare un sorriso ai più piccoli. A ritirare i giocattoli i volontari della Caritas insieme al direttore, diacono Mario Idda: “La Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio – spiegano – accoglie ed accompagna numerose famiglie in difficoltà presenti sul territorio. La maggioranza di queste famiglie vede al proprio interno la presenza di minori. Si tratta di una povertà all’interno della povertà”.

“Le famiglie vengono supportate in vario modo: dall’accompagnamento, al vestiario, alle borse viveri, al mobilio. Per i minori si offre aiuto fornendo materiale per la scuola, alimenti specifici e pannolini per i più piccoli, giocattoli”.