“Entro il 17 giugno l’acconto Imu e Tasi” Confedilizia e Banca di Piacenza informano i cittadini

ENTRO LUNEDI’ 17 GIUGNO SI DOVRA’ EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2019 – La nota stampa

In vista della scadenza di lunedì 17 giugno, ultimo giorno per effettuare il pagamento dell’acconto dell’Imu e della Tasi dovute per il 2019, la Confedilizia di Piacenza, in collaborazione con la Banca di Piacenza (che, oltre ad aver pubblicato l’apposita informativa sul proprio sito, www.bancadipiacenza.it, mette a disposizione i propri sportelli per i pagamenti), diffonde una guida al versamento dei due tributi e un prospetto con le principali aliquote fissate dal Comune di Piacenza.

Presso la sede della Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio 27-29 – Piazzetta della Prefettura, tel. 0523.327273. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it) è istituito un apposito servizio di assistenza e consulenza per il pagamento sia dell’Imu sia della Tasi.

In particolare, gli uffici dell’Associazione forniranno informazioni su aliquote e detrazioni decise dai Comuni, effettueranno il calcolo delle imposte dovute attraverso uno specifico programma informatico e daranno supporto nella compilazione di bollettini e modelli di versamento.