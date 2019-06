Erp, pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi

E’ stato pubblicato il bando per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp).

Le domande potranno essere presentate dal 1 luglio al 31 agosto 2019 (la modulistica da utilizzare è scaricabile dal sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it, sul quale è inoltre presente l’elenco dei Caf convenzionati ai quali i cittadini potranno eventualmente rivolgersi per ricevere assistenza nella compilazione dei moduli).

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, mentre per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea è richiesta la fotocopia non autenticata del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale.

“Quest’anno – sottolinea l’assessore ai Servizi sociali, Federica Sgorbati -, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza e garantire le condizioni migliori e più agevoli per coloro che vorranno fare domanda, tutta la rete degli sportelli comunali è stata messa a disposizione degli utenti, che potranno quindi presentare la documentazione in diverse zone della città e presso diversi uffici, all’interno di fasce orarie ampie e diversificate”.

Questo l’elenco degli uffici ove sarà possibile presentare la domanda:

– Sportelli InformaSociale di via Taverna 39 (tel. 0523 492731, fax 0523492736), aperto al pubblico lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 (dal 15 luglio al 31 agosto chiuso il sabato) e di via XXIV Maggio 28 (tel. 0523 492022, fax 0523 492556), aperto lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30 e mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13 (chiuso il martedì).

– Sportello Informafamiglie&Bambini, presso il Centro per le Famiglie “Galleria del Sole” al civico 40 del Centro Civico Farnesiana (tel. 0523 492380, fax 0523 492379), lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 18 e sabato dalle 9 alle 12.30.

– Centro Famiglie la Primogenita, in via La Primogenita 19 (tel. 320 4372894), lunedi, martedi e venerdi dalle 9 alle 12, giovedi dalle 14.30 alle 17.30.

– Quic in viale Beverora 57, lunedi, martedi, giovedi dalle 8.15 alle 17, mercoledi, venerdi dalle 8.15 alle 13.30, sabato dalle 8.15 alle 12.15.

– Sportello informativo di via Martiri della Resistenza 8, lunedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì dalle 8.45 alle 11.15, mercoledì dalle 8.45 alle 13, giovedì dalle 8.45 alle 11.30, venerdì dalle 8.45 alle 13.