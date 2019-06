Everest, stasera la finale di Coppa Lombardia. Il tecnico Fresia “Partita incerta e difficile”

Si gioca questa sera (martedì) alla Piscina Raffalda la Final Four della Coppa Lombardia di Pallanuoto che vedrà protagonista l’Everest Piacenza. L’incontro si svolge nella nostra città perché la squadra piacentina ha vinto il girone, acquisendo così il diritto di organizzare la manifestazione.

Il giovanissimo settebello di casa affronterà in finale il Busto, squadra che in campionato ha dato ampio filo da torcere ai piacentini. Assente lo squalificato Fanzini, uno dei due perni offensivi dell’attacco e pedina importante nello scacchiere dell’Everest. Rientra Lamoure e come sempre ampio spazio verrà concesso ai giovani.

“Partita incerta e difficile aperta a qualsiasi risultato – sostiene il tecnico piacentino Fresia -. Faremo di tutto per vincere, in quanto la seconda vittoria consecutiva del trofeo ci permetterebbe di poterlo porre nella sede del sodalizio piacentino”.

Questo il Programma della Final Four della Coppa Lombardia

Ore 19.45 Finale 3° 4° posto – Sporting Club MI 2 – Pallanuoto Crema arbitro sig. Natale

Ore 21.15 Finale 1° 2° posto – Everest Piacenza – Busto Nuoto arbitro sig. Scarciolla