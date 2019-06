E’ una “zona franca” per la legalità di Piacenza e la situazione di degrado si trascina da ormai troppi anni.

Per chi vuole farsi un’idea qui ci sono un po’ di articoli scritti negli ultimi anni sull’ex mercato ortofrutta dismesso e abbandonato completamente. Mercoledì sono scoppiati tre incendi di cumuli di rifiuti, con ogni probabilità dolosi, e all’alba di oggi, giovedì 13 giugno, intorno alle 5 un altro focolaio è stato spento dai vigili del fuoco. I pompieri sono interventi dopo la segnalazione dei vigilanti dell’Ivri.

Palazzine abbandonate e fatiscenti che diventano il ricettacolo di persone senza casa e allo sbando, uscite da qualsiasi progetto di assistenza o reinserimento sociale. E nelle vicinanze la stazione delle corriere che nei mesi scolastici vedono riversarsi centinaia di giovani studenti nel bel mezzo di una zona a rischio. E’ allora piuttosto scontato che tra i titolari delle attività commerciali in via dei Pisoni ci sia un forte malcontento per la situazione.

Giancarlo lavora da 46 anni nella zone e non ha dubbi: “E’ cambiata molto in peggio questa porzione di Piacenza, non ci si può fidare a lasciare aperto nulla. C’è un continuo passaggio di persone poco affidabili, se poi guardiamo oltre la strada è un territorio senza regole, si può trovare di tutto all’interno dell’area. Chiediamo più sicurezza e pulizia”.

Giorgio sostiene che uno dei problemi sia legato all’insediamento della stazione delle corriere del trasporto pubblico: “Il problema sono le corriere, perchè invece di fare i parcheggi per i pendolari, che sarebbero dovuti ai piacentini che ogni giorno vanno a Milano per andare a lavorare, si è deciso di far arrivare qui i pullman. Senza i controlli adeguati”.

“La situazione è legata purtroppo anche – prosegue – all’aborto di Borgo Faxhall, in tutte le città d’Italia, le aree con le stazioni ferroviarie hanno problemi. Qui ci sentiamo marginali, non c’è controllo sufficiente”.

LA DEMOLIZIONE PREVISTA DALL’ACCORDO CON TERREPADANE – La demolizione dell’ex mercato ortofrutta di Piacenza è inserita nell’accordo di riqualificazione dell’area ex Consorzio Agrario, stipulato dall’amministrazione comunale con il soggetto attuatore Consorzio Terrepadane. L’assessore comunale all’urbanistica Erika Opizzi afferma che “si sta lavorando per l’attuazione”.

Nell’intesa siglata il 15 aprile scorso si dice che “Il Soggetto attuatore si impegna altresì, entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo, nelle more di approvazione dell’Accordo di Programma, ad avviare la rimozione delle coperture in lastre con amianto delle coperture e la demolizione degli immobili dell’Ex Mercato Ortofrutticolo quale anticipazione delle opere di urbanizzazione previste dall’Accordo”.

“In alternativa, il Comune di Piacenza, in funzione delle prevalenti e urgenti ragioni di sicurezza pubblica connesse alla liberazione dell’area dell’ex Mercato ortofrutticolo, può provvedere direttamente alla demolizione degli immobili dell’ex Mercato ortofrutticolo e alla bonifica dell’area da quei materiali, mentre il Soggetto attuatore (che in quelle aree deve realizzare opere di urbanizzazione), si impegna a rimborsare al Comune, entro 90 giorni dalla stipula dell’Accordo di Programma, l’importo corrispondente a quella spesa”.