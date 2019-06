Con il Fai alla scoperta di Isola Serafini

Parte ufficialmente l’attività del Gruppo FAI di Monticelli d’Ongina, nato a inizio 2019: dopo l’ottimo riscontro durante le scorse Giornate FAI di Primavera, dedica due giorni – sabato 29 e domenica 30 giugno – alla scoperta del contesto fluviale di Isola Serafini, l’unica isola abitata del Po, che si trova proprio nel territorio di Monticelli d’Ongina.

Approfondimenti tematici, visite culturali, escursioni ed esperienze vedranno la partecipazione di guide ed esperti locali, e la collaborazione con diverse realtà locali, per costruire un momento importante di valorizzazione e promozione del territorio.

Sabato 29 Giugno si terrà anche il consueto aperitivo organizzato a cura della Delegazione FAI di Piacenza che, insieme al Gruppo FAI Monticelli, coglierà l’occasione per “ringraziare gli iscritti e i volontari della preziosa collaborazione e del continuo sostegno e per augurarsi buone vacanze in vista della pausa estiva”. Un momento di festa e di incontro del FAI piacentino con i volontari, gli iscritti della provincia e tutti i visitatori.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

SABATO 29 GIUGNO

09.00 – 10.30: Yoga nel bosco

In collaborazione con YOGA PER TE, due lezioni della durata di 45 minuti circa, su prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

10.30 – 12: Bici in cascina

Biciclettata lungo l’argine alla scoperta di alcune delle cascine di Isola Serafini. Per chi non ha la bici, possibilità di noleggio in loco, a cura della Cooperativa Isola dei tre ponti, fino ad esaurimento.

12.30 – 14.30: Pic nic in giardino

A cura della Antica Trattoria Cattivelli, presso l’azienda Bearesi, solo su prenotazione scrivendo a info@trattoriacattivelli.it o prenotandosi in loco entro le 10.30.

15 – 18.30: A casa del giardiniere

Visite guidate a cura di Dante Bearesi, su prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

17 – 19: La Foresta di Sandokan

Biciclettata e passeggiata botanica in collaborazione con Società Piacentina di Scienze Naturali e CEAS. Per chi non ha la bici, possibilità di noleggio in loco, a cura della Cooperativa Isola dei Tre Ponti, fino ad esaurimento.

17 – 19: Birdwatching: rondoni e dei gruccioni

Passeggiata ornitologica in collaborazione con Società Piacentina di Scienze Naturali e CEAS.

19: Aperitivo in corte

A cura della Antica Trattoria Cattivelli, aperitivo con accompagnamento musicale, aperto ai volontari FAI della provincia e a tutti i visitatori.

21: Da Fetonte a Don Camillo

Immagini, suoni, parole ed emozioni sull’acqua di Po.

DOMENICA 30 GIUGNO:

9 – 10.30: Lezioni di Yoga

In collaborazione con YOGA PER TE, due lezioni della durata di 45 minuti circa, su prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

10.30 – 18: Crociera sul Po

Serie di crociere di 1 ora e mezza circa lungo il tratto di Po Monticellese, accompagnati da alcune guide d’eccellenza, esperte del Grande Fiume, fino ad esaurimento posti. Su prenotazione scrivendo a: monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

10.30 – 12: Bici in cascina

Biciclettata lungo l’argine alla scoperta di alcune delle cascine di Isola Serafini. Per chi non ha la bici, possibilità di noleggio in loco, a cura della Cooperativa Isola dei tre ponti, fino ad esaurimento.

12.30 – 14.30: Pic nic in giardino

A cura della Antica Trattoria Cattivelli, presso l’azienda Bearesi, solo su prenotazione scrivendo a info@trattoriacattivelli.it o prenotandosi in loco entro le 10.30.

15 – 18: Dü Pass in dal Bosch

Serie di passeggiate di 1 ora circa a cura della Cooperativa Isola dei tre ponti. Per info e prenotazioni isoladeitreponti@gmail.com.

15 – 18.30: A casa del giardiniere

Visite guidate a cura di Dante Bearesi, su prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it.

15 – 18: Visite guidate al Museo del Po – Castello Pallavicino Casali

Ogni ora, visite a cura del Gruppo Culturale Mostre Onlus; ultima visita alle ore 17.00. Per info e prenotazioni casarola@museodelpo.it.

17 – 19: In bici alla foce dell’Adda

Biciclettata verso il punto di confluenza tra Adda e Po e visita alle dune sabbiose del greto del fiume, in collaborazione con Società Piacentina di Scienze Naturali e CEAS. Per chi non ha la bici, possibilità di noleggio in loco, a cura della Cooperativa Isola dei tre ponti, fino ad esaurimento.

17 – 19: Passeggiata sensoriale

Passeggiata naturalistica sull’uso guidato dei sensi, in collaborazione con Società Piacentina di Scienze Naturali e CEAS. Punto di ritrovo: Antica Trattoria Cattivelli di Isola Serafini – Monticelli d’Ongina (PC), presso il banchetto FAI. Possibilità di parcheggio in loco.

Contributo a persona per ogni attività a partire da 5€ per i non iscritti FAI e di 3€ per gli iscritti FAI. Attività gratuite fino ai 16 anni (eccetto aperitivo, crociera e visita al Museo del Po). Contributo a partire da 10€ per “Crociera sul Po” e da 15€ per “Aperitivo” (se escluso dal pacchetto giornaliero).

Pacchetto di visita giornaliero: contributo a partire da 15€ per i non iscritti FAI e di 9€ per gli iscritti FAI, comprensivo di visita al Vivaio Bearesi e 3 attività a scelta (escluso noleggio bici, visita al Museo del Po e crociera).

Pacchetto di visita giornaliero + aperitivo: contributo a partire da 20€ per i non iscritti FAI e di 15€ per gli iscritti FAI, comprensivo di aperitivo, visita al Vivaio Bearesi e 3 attività a scelta (escluso noleggio bici e visita al Museo del Po). L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare o annullare l’evento in caso di maltempo.

Per info e prenotazioni (entro GIOVEDÌ 27 GIUGNO), scrivici a monticellidongina@gruppofai.fondoambiente.it e rimani in contatto con noi su Facebook FAI Delegazione di Piacenza e su Instagram @faidelegazionepiacenza.

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI – Fondo Ambiente Italiano o rinnovare la propria iscrizione. Info e prenotazioni: monticellidongina@gruoppofai.fondoambiente.it www.fondoambiente.it