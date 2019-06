Farini, si apre una voragine nel pavimento della casa: precipitano due donne

Si apre una voragine nel pavimento della casa e due donne precipitano al piano di sotto ferendosi seriamente.

E’ accaduto in una casa nel comune di Farini d’Olmo (Piacenza) nel pomeriggio di sabato 8 giugno, in località Casa Motore.

La casa si affaccia sulla strada Valnure in corrispondenza del bivio per Groppallo, a due km circa da Farini in direzione Ferriere.

Secondo quanto ricostruito, a cedere è stata una porzione del pavimento di ferro e laterizio di una stanza al primo piano della casa di circa un metro e mezzo di larghezza.

Due donne che si trovavano nella stanza sono cadute al piano di sotto attraverso la voragine procurandosi alcuni traumi.

Sul posto sono accorsi i sanitari con due ambulanze che hanno prestato soccorso alle due donne, un’anziana e una più giovane.

Da Piacenza è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha transennato la casa e compiuto alcune verifiche statiche, anche perchè l’edificio è prossimo alla strada statale.

In posto sono giunti anche i carabinieri e il sindaco di Farini Cristian Poggioli e i tecnici del Comune.

(foto da Google)