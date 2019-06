Fermato con 30 grammi tra “erba” e “fumo”. Nuovo arresto in via Torricella

Aveva addosso 30 grammi tra hashish e marijuana: nuovo arresto in via Torricella a Piacenza.

Nel pomeriggio dell’11 giugno, verso le 17, un uomo di 30 anni originario della Nigeria è stato colto in flagrante dai carabinieri mentre vendeva circa un grammo e mezzo di marijuana a un cittadino rumeno – successivamente segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti – residente in città.

I militari della Levante che hanno eseguito l’arresto, anche con l’ausilio di personale in abiti civili, hanno poi immediatamente perquisito il 30enne, trovandogli addosso, oltre che il denaro appena ricevuto, 14 grammi di marijuana e circa 15 di hashish: lo straniero è stato arrestato e messo ai domiciliari. Risponderà nel rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Piacenza di spaccio di sostanze stupefacenti.

“Anche nei prossimi giorni rimarrà altissima l’attenzione dei Carabinieri di Piacenza nella zona del quartiere Roma – spiega l’Arma – e quotidiani saranno i servizi finalizzati a prevenire il fenomeno dello spaccio di droga”.