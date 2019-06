Aveva un etto e mezzo di “maria” nello zaino. Arrestato 25enne

Aveva 156 grammi di marijuana nello zaino. Arrestato 25enne a Castel San Giovanni (Piacenza).

Il giovane, residente a Castello, già pregiudicato per reati specifici e conosciuto da tempo, è stato fermato nei giardini adiacenti a via Fratelli Bandiera, nel corso di un servizio coordinato per la repressione dello spaccio di stupefacenti.

“Mentre controllavamo il cellulare del 25enne – fanno sapere i carabinieri – è arrivata una strana richiesta, in cui si faceva riferimento alla cessione di “un ventello”. Insospettiti, i militari hanno approfondito il controllo, trovando nel suo zaino dieci involucri di cellophane che contenevano in tutto 156 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato sequestrato e il 25enne arrestato: è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.