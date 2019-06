Ferriere Sport Camp, al via la nuova stagione “Per il centro estivo 250 richieste”

Sta per entrare nel vivo la nuova stagione di Ferriere Sport Camp, il centro sportivo e di preparazione atletica dell’alta Val Nure, nato nel 2015 grazie alla sinergia tra Comune di Ferriere con il Coni Point Piacenza e la Federvolley provinciale.

“Quest’anno per quanto riguarda il centro estivo di giugno siamo andati in overbooking – ha spiegato presentando le attività il presidente del Ferriere Sport Camp Marco Bergonzi -. Il camp dispone di 160 posti, le richieste sono però arrivate fino a 250. Per accontentare tutti distribuiremo quindi gli altri ragazzi in diverse strutture del territorio”.

Palestra, campo da calcio, piscina, campo da tennis, da calcetto e da BeachVolley: questi i servizi dello Sport Camp che trasformeranno per qualche mese Ferriere in una vera e propria cittadella della sport e delle attività all’aria aperta. “Sono circa una trentina le società sportive che ogni anno usufruiscono dei nostri servizi per preparazioni atletiche e ritiri pre-stagionali, tra cui anche il Piacenza Calcio” – ha evidenziato Bergonzi -. Solo l’anno scorso in tutta la stagione estiva abbiamo avuto 3mila presenze“.

“Mi stupisco di come ci siano ancora molte società che, nonostante l’efficienza del camp e la bellezza del luogo, scelgano di andare a fare preparazione sportiva fuori provincia – ha poi commentato il Delegato Provinciale Coni, Robert Gionelli – mi auguro che questa tendenza si inverta definitivamente”. E chissà che il progetto per rifare il campo da calcio – che dovrebbe partire a breve – non possa facilitare la realizzazione di questo auspicio.

“Come amministrazione stiamo lavorando sempre di più per rendere accogliente il paese con progetti funzionali al miglioramento delle diverse strutture sportive durante l’estate – ha spiegato in tal senso il sindaco di Ferriere, Giovanni Malchiodi -, per il campo da calcio da un lato disporremo di 180mila euro finanziati a tasso zero dallo Stato, a cui si aggiungeranno altri 130mila euro di fondi, di cui 90mila dalla Regione”.

Presente alla conferenza di presentazione della nuova stagione anche l’assessore di Ferriere Carlotta Opizzi.