Festa della Repubblica in piazza Cavalli a Piacenza con tante persone, l’esposizione dei mezzi militari, l’alzabandiera accompagnato dall’inno di Mameli cantato dai bambini.

Una cerimonia ufficiale senza transenne a separare il pubblico dalle autorità, in occasione della quale è stata data lettura dei messaggi del presidente Sergio Mattarella e del prefetto Maurizio Falco.

Il quale nel suo discorso – a due anni dal suo insediamento a Piacenza – ha sottolineato l’esigenza per la comunità piacentina di operare nel segno dell’unità e della condivisione per superare i problemi.

Nelle foto e nel video alcuni momenti della cerimonia seguita da alcune centinaia di persone in piazza Cavalli.

I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il Museo di Storia Naturale sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per entrambi, come avviene ogni prima domenica del mese, il costo di ingresso sarà di un euro.

Alle 20 e 30, al Teatro Municipale, andrà in scena l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Matteo Pais, con Anna Caterina al pianoforte, in un concerto gratuito per tutti i cittadini, senza alcuna necessità di prenotazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione mattutina, dalle 9 alle 12 di domenica 2 giugno – in ogni caso sino al termine delle celebrazioni – sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intero perimetro di piazza Cavalli, piazza Mercanti e piazza Plebiscito, fatta eccezione per i mezzi a servizio della cerimonia.