Festa Repubblica, celebrazioni in piazza Cavalli. Gli appuntamenti

Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, si terrà alle 11, in piazza Cavalli, la cerimonia ufficiale alla presenza delle massime autorità civili e militari cittadine, in occasione della quale verrà data lettura dei messaggi del presidente Sergio Mattarella e del prefetto Maurizio Falco.

I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre il Museo di Storia Naturale sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Per entrambi, come avviene ogni prima domenica del mese, il costo di ingresso sarà di un euro.

Alle 20.30, al Teatro Municipale, andrà in scena l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Matteo Pais, con Anna Caterina al pianoforte, in un concerto gratuito per tutti i cittadini, senza alcuna necessità di prenotazione.

VIABILITA’ – Per consentire lo svolgimento della manifestazione mattutina, dalle 9 alle 12 di domenica 2 giugno – in ogni caso sino al termine delle celebrazioni – sarà istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata sull’intero perimetro di piazza Cavalli, piazza Mercanti e piazza Plebiscito, fatta eccezione per i mezzi a servizio della cerimonia.