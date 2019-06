Festa di San Giovanni in Canale, cena e visita guidata con Franco Corradini

Festa di San Giovanni Battista nella Basilica di S. Giovanni in Canale a Piacenza.

Lunedì 24 giugno 2019 lunedì 24 giugno ore 19 solenne celebrazione dell’eucaristia presieduta da don Mauro Stabellini.

Al termine momento conviviale sul sagrato della chiesa, preparato col contributo di tutti i partecipanti.

Alle ore 18 nel corridoio dell’antico chiostro, visita guidata con Franco Corradini al ciclo pittorico Yochanan Storie di Giovanni Battista.

Per l’occasione non sarà celebrata, alle 18 e 30, la Santa Messa in Santa Brigida.