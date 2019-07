Tra feste, sport ed escursioni, tutti gli eventi dell’estate a Bettola

Bettola si prepara allʼestate con un programma ricco di novità ed eventi. “Abbiamo voluto cambiare marcia – spiega il consigliere con delega al turismo Luca Corbellini – “e creare un programma di eventi estivi che fosse in grado di attirare nuove visite in paese sfruttando tutte le risorse che il nostro territorio offre: dalla musica allo sport outdoor passando per lʼenogastronomia e collaborando con le varie realtà associative che ci sono sul territorio e alle quali, da parte di tutta lʼamministrazione, va un grande ringraziamento per ciò che fanno”.

Si partirà giovedì 4 luglio con la prima serata dei “Giovedì Bettolesi”. I tradizionali mercatini serali saranno animati ogni sera fino al 29 agosto con un evento diverso, dal ballo liscio al dj set passando per unʼ esibizione di Minibike, la Corrida Bettolese, una sfilata di moda e uno spettacolo di cabaret con Gianpaolo Cantoni.

Grande novità nellʼambito dei Giovedì Bettolesi sono i “Bla Bla Trail”: le camminate libere in compagnia sui sentieri del neonato Comprensorio Alta Valnure, progetto pilota della piattaforma Trail Valley, che si terranno ogni giovedì con partenza da Bettola zona campo sportivo alle ore 18.30. Torna sabato 13 e domenica 14 luglio la Festa della Luppolona, organizzata dalla Proloco Borgonure, con un importante cambio di location. La festa infatti si terrà al campo sportivo e non più in Piazza Colombo.

Novità di questa edizione sono anche gli eventi sportivi ad essa collegati: si partirà sabato 13 con la pedalata in Mountain Bike, organizzata dal Panare Bike Team, per continuare domenica 14 con la camminata sul sentiero “Alla scoperta dellʼAmerica” al mattino e con il torneo di tennis nel pomeriggio.

Grande attrattiva alla Luppolona sarà anche il tradizionale Torneo dei Residenti che vedrà impegnati tanti ragazzi bettolesi e non solo. Entrambe le giornate saranno accompagnate da street food, musica dal vivo e birra artigianale. Si esibiranno infatti nella serata di sabato 13 Michael Sacchi & Devirem e a seguire Dj Edo, mentre domenica 14 sarà il turno del gruppo Afterdinner.

Lʼestate a Bettola è anche musica, grazie a Christoph Hartmann, primo oboe della Filarmonica di Berlino nonché da poco cittadino onorario di Bettola. Dal 19 al 21 luglio Hartmann si esibirà assieme ad altri musicisti della Filarmonica di Berlino nel “Sommermusiken”: tre concerti di musica classica che si terranno rispettivamente alla Cappella dellʼApparizione e in Borgo SantʼAmbrogio, con la speciale partecipazione di Elio e le Storie Tese. La sera del 28 luglio, invece, Piazza Colombo sarà animata dalla Filodrammatica San Bernardino che si esibirà in unʼesilarante commedia dialettale.

Non mancheranno i tradizionali appuntamenti estivi bettolesi: la Notte Bianca, questʼanno martedì 6 agosto, e la Festa della Bortellina che si terrà sabato 17 e domenica 18 agosto. A queste due giornate si aggiungerà la “Serata Moder” che la Proloco Borgonure ha pensato per i più giovani nella serata di venerdì 16 agosto. (nota stampa)