Fiorenzuola capitale dello “streetball” tra gare di schiacciate e tornei di basket

E’ ai nastri di partenza, in Piazzale Darwin a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) la dodicesima edizione del DKB Darwin Knew Basketball, il torneo 3×3 basket-streetball che richiama ogni anno appassionati e sportivi da tutta Italia e dall’estero.

Dal 12 al 14 luglio, infatti, la cittadina valdardese diventerà una vera roccaforte dello streetball, sport che nel 2020 diventerà disciplina olimpica a Tokio.

“La nostra è una visione che parte dal lontano 2008 – raccontano i ragazzi del DKB – quando tutti studenti delle scuole superiori avemmo l’idea di creare un torneo diventato nel corso degli anni il n°2 del Ranking Nazionale su un ordine di più di 170 eventi estivi”.

Nel pomeriggio di venerdì 12 luglio si apriranno le danze con le fasi a gironi delle categorie Under 20, Under 16, Under 16 Femminile, Under 13 e Esordienti, con le partite inframezzate dalla classica Gara da 3 Punti per i più piccoli e dall’ IYB Under 20 Dunk Contest, una gara delle schiacciate per i più giovani che metterà in premio due pass per la gara delle gare della sera seguente.

“Dopo i gironi di Open Maschile, Open Femminile e Dilettanti del pomeriggio di sabato 13 luglio 2019 – spiegano poi gli organizzatori – si terrà la gara delle schiacciate a canestro più grande in Italia, il DKB Dunk Contest, con un chiaro segnale di ambizione alle migliori gare europee per questo 2019. Oltre ai migliori Dunker d’Italia, tra cui Kader Kam (due volte vincitore del DKB Dunk Contest), MrJump Marco Favretto (bronzo mondiale 2016), SkyOne Salvo Caruso (vincitore di svariati contest in tutta Italia), Mugen ed un ospite ancora da annunciare, lo staff DKB ha fatto il vero colpo dell’estate”.

“Il Cristiano Ronaldo dei Dunker Chris Staples di nazionalità americana, arriverà infatti al DKB Dunk Contest per gareggiare, rendendo lo show ancora più imperdibile, se possibile. Vincitore della Dunk League americana tra i migliori dunker al mondo, nel 2019 è l’attrazione mondiale di punta per tutto il mondo della gara delle schiacciate”.

“Non solo basket, tuttavia – proseguono – con eventi di grande divertimento per tutti, tra cui la Silent Night organizzata sabato 13 luglio dopo il Dunk Contest in collaborazione con Madnight Crew, il Beer Pong organizzato in collaborazione con Pool Fiction, leader in zona, sabato 13 luglio o il torneo E-Sports organizzato in collaborazione con Insane Gamers”.

“Un’altra, grande novità per il 2019 – raccontano – è stata la creazione del Torneo Stramlòn, organizzato venerdì 12 luglio 2019 in Piazzale Darwin dalle ore 20.per tutti i non tesserati a basket.dkb. La volontà di fare scoprire il gioco a tutti quanti, di fare festa e di creare un evento per la comunità di Fiorenzuola ha fatto in modo di pensare a una formula per 10 giocatori in un torneo multidisciplinare, che non vedrà solamente il gioco del 3×3 ma anche gare di tiro, WeGolf, Briscola, Calciobalilla, Sarabanda e Foot Darts. Goliardia, sport e divertimento in una serata assolutamente da non perdere, con già 12 squadre aderenti tra bar ed associazioni della zona”.

“Domenica 14 luglio 2019 – concludono gli organizzatori – si terranno le fasi finali di tutte le categorie, sotto le note del resident deejay, DJ Tubista, dove si eleggeranno le squadre che rappresenteranno Fiorenzuola alle Finali Nazionali, là dove nella categoria femminile nel 2018 si è sfiorato il titolo di Campioni d’Italia, perdendo in finale con Ancona”.