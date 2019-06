Fiorenzuola e Lucio Brando: le strade si separano

Si separano le strade del Fiorenzuola e del tecnico Lucio Brando.

La società valdardese comunica ufficialmente il mancato rinnovo di contratto per la stagione 2019/2020 con il tecnico, che quindi non sarà sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

“Con grande stima e riconoscenza per i 56 punti ottenuti in campionato, con il 5° posto in graduatoria e la qualificazione ai Playoff di Serie D – si legge in una nota -, U.S. Fiorenzuola 1922 augura a Mister Brando un futuro ricco di soddisfazioni sportive e personali”.

La società comunica che nelle prossime settimane verrà reso noto il nome del nuovo tecnico per la prossima stagione di Serie D.