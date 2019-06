Fiorenzuola, rinnova il centrocampista Zaccariello

U.S. Fiorenzuola 1922, rinnova Antonio Zaccariello. Come si legge nel comunicato emesso nella mattinata del 24 giugno dal club, il centrocampista, arrivato a dicembre 2018, rimarrà in maglia rossonera anche nella stagione 2019/2020.

Zaccariello, 18 presenze in totale la passata stagione, sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff già a partire dal ritiro precampionato a Fiorenzuola d’Arda a fine luglio 2019.