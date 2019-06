Il “Fondo Energia” per progetti di green economy. Un incontro in Cna

Tra gli strumenti di carattere finanziario messi in campo dalla Regione Emilia Romagna a sostegno delle imprese e dello sviluppo ecosostenibile c’è anche il “Fondo Energia”. Si tratta di una misura d’aiuto che prevede l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, attraverso anche l’apporto di Unifidi Emilia Romagna, a sostegno di interventi di green economy.

Per illustrare questa nuovo strumento finanziario, sostenuto anche da fondi europei, CNA Piacenza ha organizzato un incontro pubblico aperto a tutti gli artigiani e gli imprenditori interessati, in programma lunedì 10 giugno alle ore 18 presso l’Aula Didattica di CNA-Ecipar (via Coppalati, 10, piano terreno). Relatore dell’incontro sarà Nicola Gobbi, Responsabile area agevolazioni di Unifidi Emilia Romagna.