Forpin, corso per responsabile di produzione

Forpin Piacenza, ente di formazione professionale di Confindustria, organizza un corso dedicato al ruolo di responsabile di produzione.

Le lezioni si terranno il 9 e il 16 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Perché partecipare: per acquisire un metodo per analizzare il proprio ruolo all’interno dell’azienda,

per disporre di strumenti utili per raggiungere efficacemente gli obiettivi, per migliorare le proprie tecniche di gestione dei collaboratori.

I destinatari del corso sono i responsabili di funzione e capi intermedi che operano nell’area produzione.

Durante il corso si parlerà delle attività fondamentali del responsabile: pianificare, organizzare, gestire, controllare, utilizzare l’informazione; il capo in azienda: fattori che ne condizionano la prestazione; organizzazione del lavoro, strumenti di gestione, comunicazione interna, stile manageriale; la motivazione delle persone: dalla teoria alla pratica.

Il docente è Gianmarco Falzi – consulente e formatore aziendale, ha maturato esperienze nella direzione risorse umane di Ferrari, Maserati e Snam.

Costo del corso 450 euro + IVA aziende associate – privati, 540 euro + IVA aziende non associate

Per iscrizioni e informazioni: iscrizionecorsi@forpin.it o telefonare 0523.450442 e chiedere di Elisabetta Catalano, Responsabile Corsi Aziendali.