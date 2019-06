Foti (Fratelli d’Italia): “Chiediamo scusa alla città e al sindaco”

Gli esponenti di Fratelli d’Italia – il giorno dopo l’arresto di Giuseppe Caruso nell’ambito dell’inchiesta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta – ci mettono la faccia. Con una conferenza stampa alla sede dell’ex circoscrizione 1, contrassegnata da un clima inevitabilmente pesante.

A parlare con la voce rotta dalla commozione Tommaso Foti, parlamentare e fino poche settimane fa consigliere comunale. Al suo fianco l’assessore comunale Erika Opizzi, il capogruppo a Palazzo Mercanti Filippo Bertolini e tutti i consiglieri.

“Come movimento politico ci scusiamo con la città di Piacenza – ha affermato – che non meritava le prime pagine e le notizie dei telegiornali per una notizia di questo tipo, al centro di una vicenda che si è consumata quasi tutta al di fuori del nostro territorio. Sento il bisogno di scusarmi con il sindaco di Piacenza, con i partiti e i movimenti che appartengono alla coalizione perché non meritano quanto e accaduto, mi scuso anche con l’opposizione”.

“Voglio anche dire che sono stato sollecitato più volte a intervenire – ha proseguito – e non l’ho fatto perché sulla vicenda la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha parlato subito, e quando interviene lei non è necessario aggiungere altro. Io non sono abituato a scappare e non siamo abituati a scappare, io rispondo guardando negli occhi. Davanti a un fatto del genere, sentendo in primo luogo su di me una responsabilità sotto il profilo almeno politico, non mi andava di mandare uno dei soliti comunicati. Siamo anche noi parte offesa”.

“Credo di essere stato l’ultimo a venire a sapere di questa vicenda, perché i primi messaggi mi sono arrivati mentre stavo per imbarcarmi a Roma. una volta rientrato a Piacenza, avevo necessità di confrontarmi prima con i miei consiglieri, perché il loro dolore era il mio dolore”.

E sull’inchiesta ha aggiunto: “Il Procuratore della Repubblica di Bologna ha detto che la politica è esclusa da questa vicenda, e tuttavia ho letto cose urticanti e diffamatorie contro di noi”.

E ancora Foti ha aggiunto: “Se qualcuno mi avesse detto di sacrificare la cosa più cara, pur di evitare questa situazione, io l’avrei fatto perché la ritenevo impossibile. Noi siamo garantisti con avversari e intransigenti con i nostri”.

Ancor più urticante è l’accostamento di crimini legati alla mafia a Fratelli d’Italia. “Nella storia del nostro partito c’è l’aver votato per Paolo Borsellino (nel maggio del 1992, dopo la strage di Capaci ndr) come presidente della Repubblica – sottolinea Foti – a differenza di altri che lo lasciarono poi isolato”.

Sulle frequentazioni di Caruso, emerse dalle indagini, Foti ha sottolineato: “Chi appartiene a Fratelli d’Italia non può partecipare a cene di quel tipo, anche se i commensali dovessero essere tutti incensurati, io ne ho saltate di cene con persone importanti perché non mi convincevano”.

“Non abbiamo difficoltà a dire – ha aggiunto – che non avremmo mai immaginato di trovarci in questa situazione. Giuseppe Caruso è una persona che conosco da anni, ma non è cresciuta alla mia ombra”.

E ancora senza tanti giri di parole, ha ammesso: “Questa vicenda ci tira addosso un Tir, anche 10 Tir di guano che non ci meritavamo”.