Fratelli d’Italia raddoppia in Regione, Callori entra in consiglio

Fratelli d’Italia raddoppia in Regione, Fabio Callori entra in consiglio.

Callori, candidato alle ultime elezioni, prende il posto del leghista Alan Fabbri recentemente eletto sindaco di Ferrara.

Smessa al giacca di Forza Italia, Callori va così a irrobustire il gruppo consiliare di FdI, finora rappresentato dal piacentino Giancarlo Tagliaferri, diventato a sua volta consigliere dopo aver raccolto il testimone del parlamentare Tommaso Foti.

“Questa non è una battaglia con Forza Italia, noi puntiamo a conquistare il nostro spazio nel centrodestra – commenta Foti -, che è più ampio di quello rappresentato dagli azzurri”.

L’intervista

Con l’ingresso di Callori, Piacenza può contare su 5 consiglieri in Regione ripartiti tra maggioranza e opposizione: Katia Tarasconi e Gianluigi Molinari per il Pd, Matteo Rancan per la Lega, Giancarlo Tagliaferri e la new entry Fabio Callori per FdI.