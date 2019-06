Gas Sales, confermato lo staff sanitario per la prossima stagione

La Gas Sales Piacenza Volley annuncia di aver completato lo staff sanitario in vista della prossima stagione: riconfermato il team che ha accompagnato gli atleti durate lo scorso campionato.

Al timone della squadra sarà di nuovo il dr. Umberto De Joannon: ad affiancarlo i confermati dr. Raffaele Conti, specialista in radiodiagnostica e scienza delle immagini, in qualità di consulente medico radiologo ed il dr. Simone Perelli, specialista in ortopedia e traumatologia, che curerà la consulenza medico ortopedica.

Il reparto fisioterapico sarà affidato ancora una volta a Daniele Gualandri coadiuvato da Federico Pellizzari. Il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Francesco Bianco.